Lezing in DomusDela Eindhoven door theoloog Jonas Slaats

God laat zich niet beperken door religieuze grenzen. Dat zei de Vlaamse theoloog Jonas Slaats vijf jaar geleden in een uitzending van het NCRV-programma De Verwondering. Zondag 3 oktober is hij te gast bij Begijnenhofgesprekken, in DomusDela.

De lezing is de eerste na een gedwongen coronapauze van anderhalf jaar. Die tijd hebben de mensen van de organisatie gebruikt voor een herbezinning. Met als resultaat dat de bijeenkomsten zijn verhuisd van de Herberg van Eckartdal naar DomusDela. ,,Zo hebben we het gevoel meer in de samenleving te zitten”, vertelt Marjolijn Sengers, muziekrecensent bij deze krant.

Te veel autoriteit

Ook de opzet van de lezing is aangepast. ,,Het was te veel autoriteit tegenover het publiek”, zegt Frank van de Poel, geestelijk verzorger in het Catharinaziekenhuis. ,,Eerst een lezing, dan pauze en daarna kon het publiek vragen stellen. ,,Nu hopen we op een dialoog, een discussie.” Sengers: ,,Ja, dat betekent dat de spreker in de rede gevallen mag worden. Ook kunnen de toehoorders naar de bar lopen voor een kop koffie of naar buiten voor een frisse neus.

Slaats is zondag om 10.30 uur de eerste spreker in dat nieuwe format. Later dit seizoen volgen er nog vijf. ‘Wij willen niet praten over, maar duiken in het mysterie van het bestaan, in dat wat ons mensen onlosmakelijk verbindt en alle religies overstijgt’, staat er op begijnenhofgesprekken.nl. ‘Noem het mystiek, noem het eenheid, noem het God.’

De toegang kost 10 euro, vooraf aanmelden is gewenst.