Lezing in Eindhoven: Crisis nog niet achter de rug, armoede neemt toe

EINDHOVEN - De economische crisis van 2008 achter de rug? Niet als het criterium armoede binnen gezinnen is, want die armoede neemt toe.

Zo'n 750.000 gezinnen in Nederland kampen momenteel met problematische schulden en armoede. Voor de crisis van 2008 waren het er nog 250.000. Dat vertelde Hub Crijns van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad donderdag in de Catharinakerk in Eindhoven. Daar waren, op Wereldarmoededag, zo'n veertig mensen bijeen, onder meer om te luisteren naar twee lezingen over armoede.

Hopeloos

Crijns strooide met cijfers van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In twintig tot dertig procent van de huishoudens, is armoede een bekend verschijnsel. ,,Veel Nederlanders zeggen dat we nu uit de economische crisis zijn, maar als je naar gezinnen kijkt, is dat niet het geval. Het is een beetje hopeloos."

De 750.000 gezinnen met problematische schulden, hebben een inkomen van 1040 euro per maand of minder. Jaarlijks lukt het volgens Crijns 75.000 gezinnen om uit die schulden te komen.

,,In dit tempo duurt het nog tien jaar voordat dit probleem is opgelost", rekende hij voor. Het motto van het huidige kabinet - meer banen leidt tot minder armoede - gaat volgens Crijns niet op. Veel mensen hebben werk genoeg, soms zelfs meerdere laagbetaalde banen, maar zitten toch in de problemen.

Bijstelling

Het beeld dat armoede vooral mensen treft die dakloos zijn of kampen met psychische problemen, behoeft volgens Crijns ook bijstelling. ,,De crisis is steeds meer doorgeschoven naar de huishoudens.”

Ervaringsdeskundige Alinda Scheepers uit Eindhoven vertelde was haar overkwam na haar scheiding, een kleine twintig jaar geleden. Ze leefde tien jaar in armoede, met schulden en twee kleine kinderen. ,,Het was bij ons elke dag gehaktdag.”

Bijstand