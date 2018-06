Lezing over betekenis van de Dommel bij stichting Eindhoven in Beeld

De organisatie van de lezing (aanvang 13.30 uur, entree 2 euro) is in handen van de stichting Eindhoven in Beeld. Het thema past bij de tentoonstelling Waterrijk die momenteel in het Erfgoedhuis te zien is, ook gemaakt door EiB. Vlemmix en Van den Heuvel vertellen aan de hand van foto's en kaarten over de Dommel in de breedste zin van het woord.