Lichaam overleden persoon gevonden in kanaal Eindhoven

Jeroen Zoet verschijnt op de radar bij Besiktas

17:51 Doelman Jeroen Zoet staat in de belangstelling van Besiktas. De keeper van PSV komt momenteel op huurbasis uit voor FC Utrecht en heeft zich bij de Turkse topclub op de radar gespeeld. Zoet staat met FC Utrecht volgende maand in de bekerfinale en maakt nog kans op een prijs in dit seizoen.