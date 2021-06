Lichtchip heeft de toekomst; Eindhoven mikt op miljarden met nieuw fotonicacentrum

Transport­band vliegt in brand bij bedrijf in Eindhoven

10:31 EINDHOVEN - Een transportband is woensdagochtend rond 09.00 uur in brand gevlogen bij een bedrijf op de Dillenburgstraat in Eindhoven. De brandweer is op de inmiddels 'middelgrote brand’ afgekomen. De oorzaak is nog niet bekend.