Lichte ontspanning maar geen omslag op woningmarkt regio Eindhoven

Het ging er al vaker over: de woningmarkt in Eindhoven en de buurgemeenten is dermate oververhit geraakt dat steeds meer woningzoekenden ‘vluchten’ naar Helmond. ,,Dat blijkt nu ook keihard uit de cijfers. De NVM-makelaars verkochten 22,6 procent meer woningen in Helmond. En ook uit de bevolkingscijfers blijkt de trek naar Helmond: +12 procent uit de regio Eindhoven.” Daar staat tegenover dat de woningzoekende ook in Helmond minder te kiezen heeft en dat de prijzen ook hier verder stijgen. Nu is die prijs nog ‘vriendelijk’ te noemen: de gemiddelde woning kost in Helmond 2011 euro per vierkante meter, terwijl dat in Eindhoven 2405 euro is.

300.000 euro

In Eindhoven stijgt intussen het aantal verkochte woningen nog altijd met 18 procent, maar in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 is er sprake van een daling van 13,8 procent. Volgens Van Santvoort willen of kunnen veel woningzoekenden de prijzen in Eindhoven niet meer betalen. De gemiddelde prijs kwam vorig kwartaal uit op 300.000 euro in Eindhoven. Dat is waarschijnlijk een record, omdat zelfs in topjaar 2008 de prijzen van bijvoorbeeld appartementen niet zo hoog lagen als nu.

Omdat het aanbod achterblijft en de prijzen voor veel mensen te hoog zijn, worden de nadelen van het wonen in Helmond minder groot, zegt Van Santvoort. ,,Dan zijn die tien kilometer minder belangrijk, dan is in de file staan op de Helmondweg wel te hebben.”

De regionale makelaar constateert verder dat het bestaande aanbod wat is gegroeid. Blijkbaar zetten meer mensen hun woning te koop. ,,Dat ligt aan de hoge prijzen die ze kunnen krijgen. Nu de prijzen van voor 2008 bereikt zijn, leiden mensen geen verlies meer op hun oude woninge. Of het ligt aan het feit dat mensen nog een hoge hypotheekrente hebben. Daar kun je vanaf door je woning te verkopen.”

Volledig scherm Pieter van Santvoort van Van Santvoort Makelaars © Van Santvoort Makelaars

Een kleine opleving dus, maar nog lang geen omslag, meent Van Santvoort. ,,Daar is het nog veel te vroeg voor. Zonder nieuwbouw kan de markt niet echt ontspannen. Het aantal nieuwbouwwoningen in Nederland is in 2018 gedaald met 7 procent. Ook in deze regio zitten veel woningbouwplannen in de pijplijn. Ondanks het bouwoffensief dat de gemeente heeft aangekondigd, blijft het tempo te laag. De prijzen van nieuwbouw stijgen dan ook harder dan die van bestaande woningen.”

Randen

,,En we moeten meer bouwen waar de vraag ligt: aan de randen van de stad. Dat is uiteindelijk toch niet tegen te houden, ook al wil de provincie bouwen concentreren in de steden en dorpen. In Nuenen-West hebben we bijvoorbeeld 33 woningen in de markt gezet. Daar melden zich 193 kopers voor. Nu dreigt dat mensen gaan zoeken in de dorpen, zoals in Bergeijk, Luyksgestel of Aarle-Rixtel. We moeten voorkomen dat die gemeenten daar weer meer willen gaan bouwen want dan zijn we verkeerd bezig.”