Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in regio; lockdown horeca en cultuur eist tol

Fors minder mensen in de regio rond Eindhoven en Helmond hebben een WW-uitkering. Tenminste, vergeleken met een jaar eerder. Want eind 2021 was er toch weer een kleine toename te zien.

‘Laagst in dertien jaar’

Ten opzichte van eind afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen ruim 30 procent lager. Deze afname op jaarbasis was in Zuidoost-Brabant iets lager dan de landelijke daling. Landelijk was afname 33 procent. Volgens uitkeringsinstantie UWV is de instroom in de WW over 2021 is het laagst in dertien jaar.

8900 uitkeringen in regio

Eind december waren er in de regio rond Eindhoven en Helmond bijna 8900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een toename van ruim 100 ten opzichte van eind november afgelopen jaar. Door de coronamaatregelen werd een deel van de ondernemingen gedwongen om tijdelijk hun deuren te sluiten. Daardoor kwamen meer jongeren onder de 25 jaar thuis te zitten met een uitkering.

Ict’ers

Maar dat is niet de enige reden voor de eerste lichte stijging van het aantal werklozen. Volgens het UWV is aan het eind van het jaar vaker een toename te zien als gevolg van seizoenseffecten in de bouw en landbouw. Vergeleken met alle Brabantse regio’s blijft de krapte het grootst in Zuidoost-Brabant. Voornamelijk het tekort aan ict’ers en werknemers in technische beroepen is in de regio groter dan elders in de provincie.