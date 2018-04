Lichtjesroute Eindhoven ruziet met gemeente over afsluiting Vestdijk

Voorzitter Ivo Baijens van de Lichtjesroute voelt zich gepiepeld door de gemeente. Die komt opeens terug op eerdere beloftes voor oplossingen voor de afgesloten Vestdijk. En als alternatieven worden alleen onmogelijke oplossingen aangedragen, zegt voorzitter Baijens.

Met als gevolg dat er nog geen oplossing is, noch voor september/oktober dit jaar, als het werk aan de Vestdijk bezig is, noch voor de definitieve situatie na de werkzaamheden. Het bestuur van de Lichtjesroute bespreekt de problemen woensdagavond.

De Lichtjesroute trekt vanaf bevrijdingsdag 18 september tot het tweede weekend van oktober door Eindhoven. Vorig jaar, toen de Vestdijk ook al afgesloten was, rede de vele bezoekers via Hertogstraat-Tongelresestraat-Kanaaldijk-Kanaalstraat terug naar de Vestdijk. Dat kan dit jaar niet omdat de werkzaamheden in september beginnen, aan de kant van het 18 Septemberplein.

Volledig scherm Het Witte Dorp in Eindhoven tijdens de Lichtjesroute. © Rene Manders

,,Daarom is ons een route voorgeschoteld door het Villapark naar de Stationsweg en het 18 Septemberplein. Dat is kilometers om over een donkere route waar de buurtbewoners ook niet blij mee zullen zijn. Dat wordt niets", aldus Baijens. Als alternatief heeft de Lichtjesroute voorgesteld om het eenrichtingsverkeer in de Nachtegaallaan om te draaien. ,,Maar dat werd te onduidelijk, vinden de ambtenaren. Het lijkt onwil om mee te denken en dat irriteert ons mateloos", aldus de voorzitter.

Andersom

Voor de definitieve route na de herinrichting leek een oplossing bij de kruising Hertogstraat-Geldropseweg-Tongelresestraat in de maak. ,,Ons is twee keer bevestigd dat die route definitief gemaakt zou worden. Tot we vorige week opeens voor een voldongen feit werden gesteld: dat gebeurt toch niet." En dus kwam de gemeente met een oplossing waarbij het deel van de Lichtjesroute door het Witte Dorp andersom gereden wordt, waarna het via de Geldropseweg richting Tongelresestraat of via de Gabriël Metsulaan naar de Kanaaldijk-Zuid gaat. ,,Maar dan zitten we met twee keer stoplichten die heel veel files gaan opleveren, terwijl we juist altijd zorgen voor goede doorstroming", aldus Baijens.

Kortom, bij de Lichtjesroute zijn ze 'pissed', zegt de voorzitter. ,,Omdat we aan het lijntje worden gehouden, voor een voldongen feit gesteld worden, omdat we geen steun voelen, terwijl we toch echt tot het immaterieel erfgoed van de gemeente horen."

Volledig scherm De Pastoriestraat in Eindhoven met in het midden (nummer 108) het onderkomen van de Lichtjesroute. © Google Maps