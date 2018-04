Lichtjesroute moet uit pand Pastoriestraat

Provincie: geen Rijksmuseum in Evoluon

15:49 EINDHOVEN - De kans dat het Evoluon in de toekomst een Rijksmuseum voor Design wordt, is klein. Dat concludeert gedeputeerde Henri Swinkels in een brief aan Statenleden. Volgens de provincie is het in eerst instantie aan Philips als eigenaar van het gebouw om een nieuwe bestemming voor het Eindhovense icoon te zoeken.