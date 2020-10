Lichtkunst met moleculaire deeltjes

Hoe breng je elektronenmicroscopie over in een kunstwerk? Het was de uitdaging voor Robin de Kruijff en Jasper van Es van het Eindhovens-Amsterdams collectief Motion Paintings. Voor een nieuwe lichtkunstwerk voor de tunnel onder de A2 op de Welschapsedijk heeft Motion Paintings een ontwerp gemaakt dat door dynamisch gekleurde ledverlichting een subtiele verandering veroorzaakt in het kunstwerk, waardoor de graphics gaan leven.

Inspiratie voor het ontwerp hebben De Kruijff en Van Es opgedaan bij het bedrijf Thermo Fisher Scientific. Zij hebben een rondleiding gehad bij het bedrijf dat elektronenmicroscopen ontwikkelt. ,,Microscopie is onze inspiratiebron geweest. We hebben geprobeerd een verhaal te visualiseren van de transitie van kleine moleculaire deeltjes, op onze eigen speelse wijze”, vertelt De Kruijff. ,,Het werk begint links, met een paar druppeltjes vloeistof op een dekglaasje waar alsmaar verder op ingezoomd wordt. De microscopen kunnen zelfs een 3D-modelering maken van de moleculen. Wij hebben hiervan een abstract verhaal gemaakt”, vult Van Es aan.

Het lichtkunstwerk valt onder het project Overbruggen van de gemeente Eindhoven. Met het beschilderen van tunnels in Eindhoven Noordwest streeft de gemeente een aantal doelen na. Het beschilderen beschermt het beton, heeft een functie bij het tegengaan van vandalisme en is goed voor de sociale veiligheid. Maar het gaat ook om de samenwerking tussen kunstenaars en ontwerpers met de Eindhovense hightechindustrie die rondom de tunnels liggen.

Het project wordt gecoördineerd door Vincent Huibers (Vincent Huibers Graffiti Agency) en Pim Bens (Vlakwerk). Zij gaan dertien kunstwerken realiseren. Twee viaducten zijn al voorzien van kunstwerken: de Elburglaan/Tilburgseweg en Anthony Fokkerweg/ ­Beatrixkanaal. Bens: ,,Het project begint nu echt vorm te krijgen. We wilden de mogelijkheden oprekken. In eerste instantie zouden we alleen de tunnels van verf voorzien, maar we willen niet alleen graffiti of een muurschildering aanbrengen. Nu hebben we de kans gekregen om met licht te werken.”