Lichtstad Revue Eindhoven geeft benefietshow om door te kunnen gaan

De bodem van de kas kwam al snel in zicht bij Lichtstad Revue in Eindhoven. Zoals bij veel theatergezelschappen maakte het coronavirus een abrupt einde aan hun optredens. Daardoor stopten de inkomsten om verder te gaan, maar ook om een nieuwe show te ontwikkelen.

Maar de leden gaan niet bij de pakken neerzitten. In een kleine twee maanden hebben zij een benefietshow in elkaar gezet met een belangeloze medewerking van vier bekende Nederlandse artiesten: William Spaaij (Lazarus), Cindy Bell, (Hairspray en Ramses), Joyce Bennenbroek, (danseres dinnershow Pandora) en het jonge cabarettalent Kai Bodewitz. Bennenbroek heeft haar eerste podiumervaring opgedaan bij Lichtstad Revue. ,,Ik heb nu niet veel optredens en wil graag een handje helpen, in de hoop dat zij door kunnen gaan.”

Quote Leden konden aangeven welke act zij wilden doen Liesbeth Gadron, voorzitter Lichtstad Revue

Naast de professionals

,,Het is een grote eer dat we mee mogen doen met de benefietshow naast de professionals”, zegt Suzanne van Gorp, een van de dansers. De dansgroep onder leiding van choreografe Sandra van Tintelen oefent voor de eerste keer op de vaste locatie buurtcentrum De Ronde in Tongelre.

Via Zoom hebben de leden contact gehouden. Oefenen gebeurde op afstand of in kleine groepjes. Van Gorp: ,,We hebben ervoor gezorgd dat we fit zijn gebleven. We hebben een keer buiten geoefend en in Sandra’s studio. Volgende week repeteren hier we nog een keer met alle andere artiesten.”

,,Het idee van de benefietshow is vanuit de leden zelf gekomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich belangeloos inzet”, vertelt voorzitter Liesbeth Gadron. ,,Eind juni hebben we een projectteam samengesteld. Leden konden aangeven welke act zij wilden doen. Het doel is om bezoekers tijdens de show te verrassen met bijzondere optredens. Ik ben trots dat we dit, met z’n allen, voor elkaar hebben gekregen.”

De show bestaat uit nieuwe en bestaande acts uit voorstellingen met zang en dans rondom de optredens van de vier artiesten. Het Klooster in Nuenen heeft het theater ter beschikking gesteld, met plaats voor 75 gasten, rekening houdend met de RIVM-regels.

De Benefietshow op zaterdag 29 augustus is al uitverkocht, maar donaties zijn van harte welkom.