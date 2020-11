Lidl Karregat in Eindhoven in race voor titel 'mooiste super’

EINDHOVEN - De Lidl in het Karregat in Tongelre is een van de vijf genomineerden voor de prijs ‘Mooiste supermarkt van het jaar 2020'. Later deze week wordt duidelijk of de verbouwde winkel de prijs ook daadwerkelijk binnenhaalt.

De Eindhovense Lidl is in ieder geval de enige supermarkt die in een monumentaal pand gevestigd is. De andere vier kanshebbers zijn nieuwbouwzaken.

De verbouwde Lidl in het Karregat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven is bijna klaar. Hier de voorgevel met ingang.

De prijs is een initiatief van professionals uit de supermarkt- en vastgoed-wereld. Het gaat dan ook niet om de winkel maar juist om het gebouw. Dat is in het Eindhovense geval wel bijzonder. Het multifunctionele gebouw uit de jaren zeventig verloor langzaam maar zeker zijn gebruikers zoals de bibliotheek, een concertzaal en wijkcentrum. Alleen de school, het kinderdagverblijf en de Lidl bleven over. Aanvankelijk wilde de supermarkt er niet veel geld in steken en dus werd alleen het onderwijsdeel door de gemeente opgeknapt.

De verbouwde Lidl in het Karregat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven is bijna klaar. Dit is de achterkant waar een parapluvormige pilaar staat, zoals die ook binnen gebruikt zijn.

Dat de discounter uiteindelijk toch koos voor een opknapbeurt met respect voor de monumentale delen, zegt wel iets over de waardering die de supermarktketen inmiddels heeft voor een goed gebouw. De architectenbureaus en|en| en diederendirrix verzorgden het ontwerp, waarbij onder meer de kleurrijke staalconstructies in ere werden hersteld.

Gerenoveerde Karregat voor de Lidl, met binnenin de gekleurde parapluvormige pilaren

Een vakjury heeft de negentien inzendingen beoordeeld. Ook een Lidl in Leiderdorp, een Vomar in IJmuiden, een Hoogvliet in Arnhem en een Dekamarkt in Santpoort-Zuid zijn genomineerd.