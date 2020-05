Liefde in tijden van ontwijkstress: Wim Daniëls schrijft eerste coronaroman

Ineens was zijn agenda helemaal leeg. Een dag nadat Wim Daniëls (Aarle-Rixtel, 1954) in de tweede week van maart zijn laatste voordracht gaf, werden al zijn geboekte optredens één voor één afgebeld. Ruim veertig in totaal. ‘Misschien moet je maar een roman gaan schrijven’, opperde een kennis. Uitstekend idee, vond de veelschrijver uit Eindhoven. Ruim vier weken was hij er intensief mee bezig: nu al is zijn eerste roman voor volwassenen én de eerste coronaroman, Quarantaine, een feit. Zéér ongebruikelijk, weet ook Daniëls. ,,Normaal is een roman schrijven en uitgeven iets van de lange adem, een traject van zeker een jaar. Maar mijn uitgever stond wel open voor een experiment.”