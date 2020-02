Liefde voor moleculen bezorgt TU/e-professor Bert Meijer koninklijke onderscheiding

Veel gelauwerd

De Waalrenaar is sinds 1991 een regelmatig gelauwerde hoogleraar aan de TU/e. Ook is hij oprichter van het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen. Sinds 2003 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2017 werd Meijer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. En sinds eind september 2019 is hij aangesteld als eredoctor van de Vrije Universiteit Berlijn.

Complex

Gevraagd naar wat zijn werk precies inhoudt, zei hij tijdens een interview in 2018 tegen het ED: ,,Dat wat wij proberen te maken zit met miljoenen tegelijk in je lichaam. We achterhalen hoe je met simpele bouwstenen kunt komen tot iets wat wij leven noemen. Het menselijk lichaam is het meest complexe moleculaire systeem dat er bestaat. Dat doorgronden is de grootste uitdaging die er is. De vraag hoe een verzameling van moleculen in de natuur samenwerkt in het georkestreerde geheel dat we leven noemen.”