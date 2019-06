Liefde voor 'zijn’ Koerden wordt SP’er Memis uit raad Eindhoven nu aangewreven

De lange arm van Ankara wordt de macht genoemd die de regering van Erdogan heeft over ‘zijn’ onderdanen in ons land. Als zij hun ongenoegen tonen over het beleid van de Turkse president, dan kan ten koste gaan van hun vrijheid. En de ten laste legging is niet mals, meldt het NOS Journaal. Correspondent Lucas Waagmeester heeft die gelezen en meldt dat Memis beschuldigd wordt van het lidmaatschap van de Koerdische ‘terroristische’ organisatie PKK. Dat is een zware aantijging want dat betekent zoveel als dat de Eindhovense volksvertegenwoordiger een terrorist is in de ogen van Ankara. Maar het enige ‘bewijsmateriaal’ is volgens Waagmeester te vinden op Facebook en Twitter. Daar postte Memis kritische berichten over de inval van Turkije in Afrin in Syrië of de isolatie van PKK-leider Öcalan.

Volledig scherm Murat Memis, fractievoorzitter SP in gemeenteraad Eindhoven, mag Turkije niet uit vanwege beschuldiging lidmaatschap PKK. © Gemeente Eindhoven

De ambassade ondersteunt Memis maar minister Stef Blok meldt dat hij niet veel meer kan doen omdat de Eindhovenaar een Turks paspoort heeft en dus gelden ook voor hem de Turkse regels. In totaal zouden 17 Nederlanders Turkije niet uit kunnen om politieke redenen. Eerder werd de Nederlands-Turkse columniste Ebru Umar een tijdje in het land vastgehouden. En oud-Europarlementariër Joost Lagendijk, getrouwd met een Turkse, mocht tweeenhalf jaar lang niet het land in vanwege zijn kritische houding.

Quote We hadden geen leven meer daar. We zijn gevlucht naar de stad. Kort daarna is ons hele dorp platge­brand Murat Memin, Fractievoorzitter SP in gemeenteraad Eindhoven

Memis is nooit betrapt op daadwerkelijke hand- en spandiensten voor de PKK, maar hij kiest zeker partij voor zijn Koerden, het volk dat verspreid leeft over onder meer Turkije, Syrië en Iran. Sinds de Eerste Wereldoorlog zetten zij zich in voor een onafhankelijk Koerdistan. Memis was onder meer voorzitter van de inmiddels opgeheven Koerdische Culturele Vereniging in Eindhoven. Die sympathie is hem met de paplepel ingegeven, vertelde hij in een interview met deze krant in 2014. Als jongen zag hij hoe zijn oma aan haar haren door de straten van zijn dorp werd gesleept, door Turkse militairen. Zijn vader was politiek actief en streed voor de rechten van de Koerden in een dorp bij Diyarbakir.

Volledig scherm 2018-01-27 15:46:08 AMSTERDAM - Demonstranten van de Federatie Koerden in Nederland protesteren tegen de inval van Turkije in het Noord-Syrische Afrin. ANP REMKO DE WAAL © anp