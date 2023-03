Liefdesnestje op het Evoluon: kijk live mee bij de broedende slechtvalken

indebuurt.nlDoor het koude weer van de laatste dagen lijkt het misschien niet zo, maar het broedseizoen van de Eindhovense slechtvalken is begonnen. Deze roofvogels leggen meestal begin maart hun eerste ei. Daarna is het wachten op kleine slechtvalken. Leuk nieuws: er ligt al een ei bij het Evoluon in Eindhoven.

Op dinsdag 7 maart was daar het eerste ei van dit jaar, in de nestkast boven het Evoluon. Daarmee is het zeker nog niet afgelopen. Slechtvalken leggen twee tot vier eieren per jaar, volgens de Vogelbescherming. De komende tijd is het dus wachten op meer broedsel!

De Max Verstappen onder de vogels

Eerst wat over die slechtvalk, ofwel Falco peregrinus. Wist je dat dit het snelste dier ter wereld is? Slechtvalken kunnen een topsnelheid van ruim 350 kilometer per uur bereiken. Max Verstappen is er niks bij…

Luie beestjes

Eigenlijk zijn de racemonsters best wel luie beesten. De roofvogels bouwen namelijk geen nest, maar broeden in een bestaande nestkast. Het ei komt in een kuiltje te liggen dat gegraven is door het mannetje van het echtpaar. De verwachting is dat het vrouwtje van het Evoluon er de komende dagen nog wat eieren bij legt.



Ook grappig: vrouw en man slechtvalk wisselen elkaar straks af bij het broeden. Keischattig! De eieren komen na ongeveer dertig dagen uit. Als het goed is, kunnen we dan ergens in april beschuit met muisjes eten.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Eindhovense slechtvalken bij de Catharinakerk in 2021. Man broedt, terwijl het vrouwtje ‘in de wacht‘ staat om hem af te lossen. © Screenshot livestream Catharinakerk (via eindhoven.peregrines.nl)

Eindhovense slechtvalken volgen

Wil je meekijken bij pa en ma slechtvalk en hun (toekomstige) kroost? Goed nieuws: je kunt de hele soap live volgen, want er hangt een camera in de nestkast. De slechtvalken bij het Evoluon zijn trouwens niet de enige lovebirds waarbij je binnen gluurt. Zo is er ook een livestream vanuit de nestkast van het slechtvalkenkoppel in de Catharinakerk. Pak de popcorn er maar bij…

Bekijk hier de livestream in het Evoluon

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!