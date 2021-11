Liefdesverklaring aan Debussy van Franse meesterpianist Jean-Yves Thibaudet

Reality-ster­ren en echte acteurs samen op podium Parkthea­ter voor spraakma­ken­de ‘ode aan de ironie’

EINDHOVEN - In ‘Een oprechte ode aan de ironie’ trekt het avontuurlijke theatergezelschap De Warme Winkel zich terug op een verleidelijk mooi eiland. Ze ontmoeten hier echte reality-sterren. Zaterdag is de spraakmakende voorstelling te zien in Eindhoven.

9 november