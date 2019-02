Liegende bestuurders veroorzaken ongelukken in Eindhoven met alcohol op, zeggen dat ze zelf niet reden

Audio Muzikant Graham Gouldman (10cc) komt met ‘hart vol liedjes’ naar Muziekge­bouw Eindhoven

20:16 EINDHOVEN - Het schrijven van een goed liedje kun je niet leren. ,,Het is een mysterie en een gave”, vindt Graham Gouldman. De zanger muzikant kan het weten, want hij schreef nogal wat hits, onder meer voor zijn band 10cc. Hij geeft 7 februari een optreden in Muziekgebouw Eindhoven.