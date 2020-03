Liep er talent rond tijdens de Eindhovense Otten Cup in 1958?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Een ballon van Pipo de Clown. Tientallen kinderen stonden er in september 1968 voor in de rij bij modewinkel Gerzon aan de Hermanus Boexstraat in Eindhoven. De winkel was net open en ook Arno de Groot uit Eindhoven ging met zijn moeder een ballon scoren bij de televisieclown. ,,Ik herkende mijn moeder op de foto en toen zag ik opeens ook mezelf. Erg veel indruk heeft het niet gemaakt want ik weet er niks meer van. Ik kan me Pipo nog wel van televisie herinneren. Veel was er voor kinderen in de jaren zestig niet op televisie. De Fabeltjeskrant en Pipo de Clown. Met die indiaan Klukkluk en de circusdirecteur die ze Dikke Deur noemden.”

Dat ze bij de opening van Gerzon waren, verbaast De Groot niets. ,,Mijn moeder ging graag naar dit soort gelegenheden. Als er iets nieuws open ging, stonden wij in de rij. Ze was sowieso dol op winkelen. Ik en mijn broertje vonden er natuurlijk niks aan.”

Pipo hield wel van een borrel

Ellis uit Veldhoven heeft hele andere herinneringen aan Pipo de Clown. ,,Ik ben geboren in Amsterdam, vlakbij de Albert Cuyp. Ik denk dat Pipo vlakbij woonde want volgens mijn moeder stond hij op een dag dronken voor de deur. Hij hield schijnbaar wel van een borrel en moet gedacht hebben dat hij voor zijn eigen deur stond. Ik was nog klein maar ben het verhaal van mijn moeder nooit vergeten. Een sleutelhanger van Pipo de Clown heb ik ook nog steeds.”

Meer lezers herkenden zichzelf terug op de foto. Of zoals Karen Brouwers haar moeder die die dag voor Mammaloe mocht spelen. Sjan Heesakkers (65) uit Schijndel was niet bij de opening maar liep een tijdje stage bij Gerzon. ,,Ik zat op de verkoopstersopleiding en op woensdagmiddag moest je dan stage lopen. In mijn herinnering was Gerzon een soort V&D. De stage had niet veel om het lijf want ik mocht alleen jassen recht hangen in de rekken. Het was vooral bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met de winkelvloer.”

Gerzon was geen succes in Eindhoven

De opening van Gerzon betekende in 1968 de voltooiing van de Hermanus Boexstraat als winkelpromenade. ‘De goede klank die Eindhoven heeft als koopcentrum, zal na gisteren nog welluidender zijn geworden’, schreef het Eindhovens Dagblad.. Vijf jaar later ging Gerzon failliet.

Volledig scherm Otten Cup in 1958 © Frans van Mierlo

