Lieve gemeente Eindhoven, mag ik een boom?

EINDHOVEN - ,,Lieve gemeente, bij de storm is de mooie grooten boom bij ons voor het huis kapot gechaam. dat vind ik super jamer. willen juullie alsjeblieft een nuiewe boom planten? groetjes julian.” Zo'n leuke brief, daar smelt je als gemeentebestuur natuurlijk een beetje van. En dus krijgt de 8-jarige Julian Riolo uit Eindhoven vrijdag al zijn nieuwe boom.

Dinsdagavond kreeg hij die belofte van burgemeester Jorritsma zelf. Julian woont in de Hortensiastraat in Stratum, waar vorige maand de boom voor zijn huis sneuvelde bij een harde windvlaag. Vrijdagmiddag komt wethouder Jan van der Meer (GroenLinks, openbare ruimte) met een paar medewerkers van de gemeente langs om een nieuwe boom te planten. Ook wordt een drietal bomen geplant op plekken in de straat waar al eens eerder bomen omwaaiden.

Julians vader is nog een beetje overdonderd van alles. ,,Julian speelt heel graag buiten. Hij heeft niet speciaal iets met bomen, alles wat hij ziet vindt hij mooi. Maar dat de boom voor ons huis weg was vond hij wel heel jammer. Wij zeiden toen: nou, dan schrijf je de gemeente toch een brief? Hier heb je een pen", vertelt Rob Willemse. ,,Dat het zo snel opgepikt zou worden hadden we niet verwacht.”

Januaristorm 2018