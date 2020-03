Lieve mensen, blijf alsjeblieft binnen!!’

Brabantse ziekenhui­zen verplaat­sten sinds vrijdag 130 coronapa­tiën­ten, ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant ‘in control’

22 maart De ziekenhuizen in Brabant hebben sinds vrijdag 130 coronapatiënten vervoerd naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat overbrengen van patiënten is noodzakelijk om voldoende capaciteit over te houden in de ziekenhuizen in de provincie.