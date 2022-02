Liever onwetend feestvieren dan in isolatie moeten; Testbereidheid regio daalt met carnaval voor de deur

Buurt rond Eindhoven­se Kruis­straat bezorgd over nieuwe verkeers­maat­re­ge­len, vrees dat overlast zich verplaatst

EINDHOVEN - In straten rondom de Kruisstraat in Eindhoven bestaan zorgen over de gevolgen van nieuwe verkeersmaatregelen. Bewoners vrezen dat verkeer- en parkeeroverlast zich (weer) gaat verplaatsen.

9:00