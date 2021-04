Liever speeltuintje dan padelbanen: ‘We zijn altijd een kindvriendelijke vereniging geweest’

Elektrisch vliegen vanaf Eindhoven Airport: Duitsland is de wens maar eerst naar Groningen

8 april EINDHOVEN - Bremen, Stuttgart, Hamburg en als het even kan ook München: als het aan Eindhoven Airport ligt, zijn die steden straks te bereiken met commerciële elektrische vluchten. Maar in 2026 begint een proef op de luchthaven nog bescheiden met twee of drie dagelijkse vluchten naar Groningen. In eerste instantie zal worden gevlogen met toestellen die geschikt zijn voor maximaal negen passagiers.