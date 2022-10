Liever zelf een boterham minder dan goedkopere brokken voor Fikkie; huisdieren merken niks van inflatie

EINDHOVEN - We draaien de kachel een graadje lager en douchen korter, want door de huidige inflatie moeten we op de kleintjes letten. Maar als het om onze geliefde huisdieren gaat, laten we de euro’s gewoon rollen. En niet alleen op Dierendag.