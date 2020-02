Liever zon dan een bijzondere trouwdatum: geen rijen bij stadhuis in Eindhoven zoals op 08-08-08

Oudere vrouw mist trein en loopt in paniek door Eindhoven, politie brengt haar naar huis in Cuijk

7:43 EINDHOVEN - Een oudere vrouw liep in de nacht van vrijdag op zaterdag in paniek door Eindhoven nadat ze haar laatste trein had gemist. Ze klampten meerdere voorbijgangers aan en is uiteindelijk door de politie naar Cuijk gebracht.