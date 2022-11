Liggend op een kunstwerk vliegtuigen spotten; niet iedereen ziet er de lol van in

LEZERSBRIEVEN Brieven | Nieuws over penthouse Strijbosch voegt echt iets toe | Politiek spel Veldhoven gespeeld met opportunis­me en effectbe­jag

Wat een geweldig nieuws: ‘Modediva’ Marjan Strijbosch verkoopt haar penthouse in Eindhoven (ED 11-11). Ze gebruikte het alleen nog om dure cocktails te drinken met vriendinnen. In deze vervelende tijden van crises ben ik ontzettend blij voor haar dat ze kan pochen want ze heeft gelukkig ook nog een ‘groot huis’ in Knokke. Leuk om te lezen. Dit nieuws voegt echt iets toe in tijden dat steeds meer mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. Jan Hack, Eindhoven

