Lightyear krijgt steun van Sioux

EINDHOVEN - De Helmondse start-up Lightyear, die werkt aan een elektrische auto op zonne-energie, gaat samenwerken met het Eindhovense Sioux. Het internationaal opererende ingenieursbureau gaat niet alleen helpen met de ontwikkeling en productie van de zonne-auto, maar gaat er ook geld in steken. Het bedrag is niet genoemd.

De auto-industrie staat aan de vooravond van een grote verandering. In de komende jaren zal die industrie de transitie maken naar schone alternatieve. Als Europa daarin een speler wil zijn van belang, dan is investeren in duurzame mobiliteit een noodzaak. Sioux ziet een oplossing in de elektrische gezinsauto die rijdt op zonne-energie van het Helmondse Lightyear. „Die gezinsauto laadt zich zelf op tijdens het rijden. Wij denken dat Lightyear daarmee de auto-industrie op zijn kopgaat zetten", zegt Gerben Hilboldt die verantwoordelijk is voor de automotive tak bij Sioux.

Laadpalen

Hilboldt: „Het succes van elektrisch rijden was voorheen onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van een netwerk van oplaadpunten. Lightyear denkt hier omheen door het inzetten van een onuitputtelijke energiebron: de zon. Zonne-energie kan de wagen meteen opladen, waardoor de afhankelijkheid van laadpalen verdwijnt. Dat betekent gratis rijden op zonne-energie, zeker in een zomer zoals we nu in Nederland beleven. Vanuit Sioux omarmen wij deze innovatieve ideeën. Daarom willen we er niet alleen geld in investeren, maar ook aan meedenken en -werken.”

Ingenieurs

Sioux is gespecialiseerd in software, mechanica, optica, fysica, mechatronica, elektronica, wiskunde en Internet der dingen. Met meer dan 600 ingenieurs ondersteunt het bedrijf de onderzoeks- en ontwikkelafdelingen van grote hightech bedrijven over heel de wereld.

Prototypes