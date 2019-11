Lil Kleine komt met rapvrienden naar Klokgebouw: ‘Ik weet voor wie ik het nu doe’

Naturalisa­tie-ver­zoek in Eindhoven duurt te lang, zegt SP

17:26 EINDHOVEN - In Eindhoven duurt het maar liefst vijf maanden voordat een verzoek om Nederlander te worden in behandeling wordt genomen. Dat is veel te lang, want andere gemeenten doen daar maar maximaal vier weken over, zegt de SP in raadsvragen.