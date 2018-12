Linden in Kruidenbuurt Eindhoven op hun nieuwe plek gezet

Sarah (21) werd doodgesto­ken bij ruzie in haar Rotterdam­se studenten­ka­mer, dader in Eindhoven opgepakt

11:44 Bij een ruzie in haar Rotterdamse studentenkamer is gisteren de 21-jarige Sarah Papenheim uit de Amerikaanse staat Minnesota doodgestoken. De vermoedelijke dader is haar huisgenoot, een 23-jarige Rotterdammer.