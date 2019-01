Linkerrijstrook A2 bij Eindhoven dicht door ongeluk

Eindho­venaar wereldkam­pi­oen met agaat groenling

14:15 EINDHOVEN - Eindhovenaar Raymond van Rhee is op de Mondial in Zwolle met een agaat groenling wereldkampioen geworden. De Mondial is een jaarlijkse ontmoeting van duizenden fokkers van kooi- en volièrevogels uit alle werelddelen. In Zwolle waren er deelnemers uit 26 landen.