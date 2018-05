Links en rechts gaan in Eindhoven samen over het midden

AnalyseEINDHOVEN - Op papier ziet het Eindhovense coalitie-akkoord er veelbelovend uit: inkomsten en uitgaven komen meer met elkaar in evenwicht. Maar minstens zo belangrijk is straks de uitvoering.

Eindhoven ruilt na vier jaar een gemeenteraadscoalitie die zwaar naar links overhelt in voor een samenwerkingsverband van twee machtsblokken, het ene links van aard, het andere van rechtse signatuur. De komende jaren gaan in Eindhoven links en rechts samen over het midden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen eind maart was duidelijk dat het initiatief lag bij verkiezingswinnaars VVD - de meeste stemmen - en GroenLinks - de grootste winst. Het leek ook logisch dat zij zouden gaan samenwerken met de twee andere grote partijen in de Eindhovense raad, PvdA en CDA - samen een ruime meerderheid in de raad en zonder het door verdeeldheid geplaagde D66.

De vraag was vervolgens of de ideologische verschillen tussen beide blokken wel te overbruggen waren. Op gebied van sociale zorg, financiën, mobiliteit en milieu lopen de standpunten tussen VVD en CDA enerzijds en GroenLinks en PvdA anderzijds nogal uiteen. De kans dat het tijdens de onderhandelingen op principiële gronden een keer zou klappen, was daarmee reëel.

Dat de vier partijen donderdag met grote trots hun coalitieakkoord wekt dan ook geen verbazing. Samen met de formateurs Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) zijn de fracties er wonderwel in geslaagd die verschillen te overbruggen.

Flink ingrijpen

De basis daarvoor wordt gevormd doordat nu - eindelijk - het besef is doorgedrongen dat er flink ingegrepen moet worden in de financiën. Die conclusie is de basis geweest voor de onderhandelingen met als resultaat dat ook het nemen van impopulaire maatregelen niet langer geschuwd wordt.

Het verhogen van de woonlasten bijvoorbeeld, met gemiddeld tien procent voor elk Eindhovens huishouden. Maar er wordt ook bezuinigd op de explosief gestegen kosten voor de zorg: termen als budgetplafonds en wachtlijsten zijn geen taboe meer.

De partijen hebben daar bovendien een even creatieve als reële argumentatie voor gevonden: zowel de woonlasten enerzijds als de zorgkosten anderzijds komen in Eindhoven op het gemiddelde niveau van de veertig grootste Nederlandse gemeenten. Eindhoven loopt daarmee in de pas met andere steden.