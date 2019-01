Linkspoot ‘Woutje’ is bij RKVV Tongelre een begrip

Bewust niet teveel geld mee naar het 'kindercasi­no’

7:00 EINDHOVEN - Is het gewoon de gamehall van vroeger in een modern jasje of een verkapt kindercasino waar ze proberen kinderen gokverslaafd te maken. De meningen zijn sterk verdeeld over de speelhallen van Gamestate, dat onlangs een Eindhovense vestiging opende op het Stationsplein. Hoe kijken de kinderen en hun ouders er zelf tegenaan?