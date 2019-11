Lintbebouwing rondom Evoluon in Eindhoven lijkt van de baan

Nieuwbouw rondom het Evoluon is ‘voorstelbaar’, schrijft het bureau SteenhuisMeurs in het cultuurhistorisch onderzoek naar de vliegende schotel aan de Beukenlaan in Eindhoven. Ook Philips was immers al van plan om diverse gebouwen toe te voegen, maar dat werd te duur in de jaren 60. Voorwaarde is wel dat ‘nieuwbouw in het park de zichtlijnen niet mag belemmeren en de vrije situering van het bestaande ensemble ongemoeid laat’, zo staat te lezen in het rapport. Daarin wordt ook omschreven welke gebouwen en elementen van het park wel en niet behouden moeten blijven. Zo zijn 90 bomen de moeite waard, maar 190 andere kunnen eventueel gekapt worden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het openbaar maken van het park en bebouwing. Wel wordt dan gezorgd voor nieuw groen om te compenseren en de biodiversiteit te vergroten.

Volledig scherm Kaartje met zichtlijnen bij het Evoluon aan de Noord-Brabantlaan (links) in Eindhoven, uit het cultuurhistorisch onderzoek van bureau SteenhuisMeurs voor de ontwikkelaars Foolen & Reijs Vastgoed en Hurks. © Steenhuis/Meurs en Foolen & Reijs/Hurks

Het rapport wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad, maar het belandde via een van de betrokkenen al vroegtijdig bij deze krant. Ontwikkelaar Lee Foolen benadrukt dat de cultuurhistorische studie de basis is voor uitwerking van concrete plannen. ,,Als de gemeenteraad hiermee instemt, is de volgende stap om onze visie aan te scherpen, gericht op de tien punten die de gemeente enkele jaren geleden heeft opgesteld", aldus Foolen. Daarin staat onder meer dat het Evoluon vrijstaand moet blijven en dat wat er bijgebouwd wordt 'niet overal elders in de stad kan staan’. ,,Ons programma moet dus passen bij de functie die het Evoluon krijgt. Een woongebouw past niet, maar een hotel dat aansluit bij het gebruik van het Evoluon kan wel.” Ook de visie wordt weer voorgelegd aan de gemeenteraad, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020. Als die wordt goedgekeurd, kan het echte ruimtelijke plan opgesteld gaan worden.

Dak

In de tussentijd zijn de ontwikkelaars wel bezig met het onderzoek naar verduurzaming van vooral de vliegende schotel. ,,Volgend jaar willen we al het dak vervangen en de schil isoleren. Maar welke installaties er nodig zijn, dat hangt toch af van het plan voor het hele gebied", aldus Foolen.

In het rapport beschrijft SteenhuisMeurs de totstandkoming van het Evoluon in 1966 als cadeau aan de stad van Philips bij het 75-jarig bestaan. Aanvankelijk was het meer als reclame voor het bedrijf bedoeld, maar gaandeweg moest het meer een ‘positieve beleving van techniek en wetenschap in zijn algemeenheid’ worden. Het eerste plan kostte 29 miljoen gulden (13,2 miljoen euro), maar dat vond Philips te gortig. Er werd bezuinigd op het plan, onder meer door gebouwen te schrappen. Een enorm kunstwerk in het park haalde het ook niet, ook omdat Frits Philips het ‘afschuwelijk’ vond. Philips wist ook de gemeente te bewegen om de grond gratis af te staan. Aanvankelijk werd daarvoor 1,5 miljoen gulden (680.000 euro) gevraagd. Maar toen meneer Frits met Amsterdam (RAI), Rotterdam (Ahoy) en Loop op Zand (Efteling) als voorbeeld kwam van gratis beschikbaar gestelde grond, kon Eindhoven niet achterblijven.