Lintjesregen in Zuidoost-Brabant: alle gemeenten op een rijtje

Feiten Lintjesregen 2018:

- Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koningsdag in totaal 2.908 Koninklijke onderscheidingen verleend binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vorig jaar zijn er 2.815 lintjes uitgereikt.

- 15 van deze onderscheidingen zijn uitgereikt aan mensen die in het buitenland wonen.

- Bij de lintjesregen zijn in totaal 1.048 vrouwen gedecoreerd (36,04 %). Het aantal gedecoreerde mannen bedraagt 1.860 (63,96 %). In 2017 werden in totaal 1.003 vrouwen gedecoreerd (35,63 %) en het aantal gedecoreerde mannen was toen 1.812 (64,37 %).

- 2.890 onderscheidingen zijn uitgereikt in de Orde van Oranje-Nassau en 18 in de Orde van de Nederlandse Leeuw.