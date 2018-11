Liquidatiepoging Best, overval Kruidvat en aanval Eindhovenaar in Bureau Brabant

BEST/EINDHOVEN - De uitzending van Bureau Brabant van maandagavond staat gedeeltelijk in het teken van een poging tot liquidatie van een vrouw uit Best. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan een poging tot doodslag in Eindhoven en een overval op de Kruidvat in diezelfde stad.

Liquidatiepoging Best

Een 39-jarige vrouw werd maandagochtend 7 mei in haar woning op de Mr. C. Goselingstraat in Best beschoten. De vrouw liep aan de achterzijde van haar huis de straat op om de afvalcontainer buiten te zetten. Toen ze terug liep zag ze een donker geklede man met een helm door wie ze werd beschoten. De vrouw raakte lichtgewond aan haar arm, de dader vluchtte door achterop de motor te springen.

In de uitzending is een reconstructie te zien van de liquidatiepoging. Daarnaast worden beelden van een beveiligingscamera getoond. Het slachtoffer zelf vertelt ook over die bewuste ochtend.

Aanval in Eindhovense woning

Op maandagavond 4 juni, net voor middernacht, bellen twee jongemannen aan bij een woning aan de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven. De bewoner doet open en wordt meteen naar binnen geduwd. Hij verzet zich en valt vervolgens door een glazen tussendeur. De daders vluchten maar de man blijft gewond achter. Hij blijkt ook nog in zijn rug te zijn gestoken.

Overval Kruidvat

In de Kruidvat aan het Meerplein in Eindhoven heeft vrijdagavond 2 november een gewapende overval plaatsgevonden. Volgens de politie waren er vier personen bij de overval betrokken. Er werd gedreigd met een vuurwapen en een hakbijl, maar er raakte niemand gewond. Er waren tijdens de overval meerdere personeelsleden en klanten in de winkel aanwezig. De overval maakte op de klanten en het personeel veel indruk. Er werd om geld uit de kassa gevraagd. Of de daders ook daadwerkelijk buit hebben meegenomen is nog onbekend. De daders zijn op een scooter zonder verlichting op de vlucht geslagen.