Litouwen trots op Eindhovense redder Zwartendijk

Overname van NXP Eindhoven weer inzet bij conflict China en VS

17:00 EINDHOVEN - Berichten over toestemming van China over de overname van NXP in Eindhoven door het Amerikaanse Qualcomm spreken elkaar tegen. Vrijdagochtend meldde de China Morning Post dat de toestemming er zou zijn. Niet veel later ontkende persbureau Reuters juist dat het zover is. Beide beroepen zich op bronnen dicht bij de materie.