LIVE | 24U VONKT! met John van den Oetelaar en Charlotte en Fleur Melkert

In het Parktheater in Eindhoven vindt vanavond de 17e editie plaats van talkshow 24U VONKT! plaats. Presentator David van Iersel gaat de dialoog aan met ondernemende mensen die opvallen met inhoudelijk relevante onderwerpen. Vanavond komt John van den Oetelaar, hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad, praten over de toekomst van de krant en media in het algemeen. Andere tafelgasten zijn de zussen Charlotte en Fleur Melkert. Zij ontwikkelden een screeningtool voor het werven en selecteren van personeel, waardoor een ouderwets CV voortaan tot het verleden behoort.