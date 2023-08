LIVE eredivisie | Noa Lang slaat vlak voor rust toe: PSV dankzij knappe goal op voorsprong tegen Utrecht

Helmond Sport zit letterlijk stuk na teleurstel­len­de seizoen­start: ‘Daar baal ik nog niet eens het meest van’

Ze zaten stuk bij Helmond Sport na de smadelijke nederlaag bij Roda JC. Letterlijk én figuurlijk. De start van het seizoen is vals: niet eens vanwege alle fysieke perikelen, maar ook door de manier waarop de ploeg zich in Limburg presenteerde. Er is nog heel wat werk te verzetten.