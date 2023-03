LIVE KNVB Beker | Eerste kans ADO levert meteen doelpunt op, PSV dankzij prachtgoal Sangaré nog op rozen

Dick Advocaat is vandaag weer even terug in het Philips Stadion in Eindhoven. De trainer van ADO Den Haag treft PSV, waar hij twee periodes (1994-1998 en 2012-2013) aan het roer stond, in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Het duel begon om 18.45 uur, volg het verloop in ons liveblog.