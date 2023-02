LIVE KNVB Beker | PSV via verdediger Jarrad Branthwaite razendsnel op voorsprong tegen FC Emmen

Snackbar in Best overvallen met voorwerp dat lijkt op vuurwapen, verdachte is man van 20 of 21 jaar

BEST - De overval op de snackbar in Best is afgelopen dinsdag gepleegd met een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen. Dat meldt de politie woensdag. De verdachte is volgens het signalement een man van 20 of 21 jaar oud.

16:16