LIVE play-offs Champions League | Sangaré maakt eigen fout goed en schiet PSV naast Rangers

Een jaar geleden was het Rangers FC dat PSV uit de Champions League hield. Twaalf maanden later treffen de twee clubs elkaar weer in de play-offs. PSV kijkt in de heenwedstrijd halverwege, na gevaarlijk balverlies van Sangaré, onnodig tegen een achterstand aan in Schotland. Kan de ploeg van Peter Bosz het tij keren in de tweede helft? Volg het duel in ons liveblog!