LIVE - Werken bij stembureau: vergoeding gaat naar vereniging

9.30 uur

Jonge honden achter het stembureau in Eindhoven op het station: Daan Hommersom (links) en Jelle Teusink. Daar zit een verhaal achter. Beiden zijn geld aan het verdienen voor hun studentenvereniging SSRE. De helft van de vergoeding die ze vandaag verdienen (90 euro) gaat naar hun club.



Dat geld heeft SSRE nodig voor haar verhuizing. De vereniging neemt zijn intrek in een pand op de Vestdijk. Daarom zitten verspreid over de stad allemaal leden achter de stembureau's. De helft van de 180 euro die ze vandaag verdienen staan ze dus af.

Volledig scherm Daan Hommersom (links) en Jelle Teusink verdienen bij het stembureau wat geld bij voor hun vereniging. © ed

Naast de twee SSRE-studenten zit Sarah Audenaerd. Ze zit al 12 jaar achter het stembureau, sinds op haar 18e. "Invloed van mijn ouders, die doen dit ook al jaren. Zij zitten nu op Eindhoven Airport. Daar kwamen sinds half zes 25 stemmers. Die wedstrijd heb ik alvast gewonnen."

Volledig scherm Lange rijen op het station Eindhoven. © Bert Jansen

9.00 uur

Verslaggever Chiel Timmermans is anderhalf uur onderweg met het stemmen. Op het station in Eindhoven gaat het met het aantal stemmers wat harder dan in de bieb in Mierlo. Hier hebben 131 mensen gestemd tot nu toe. Dat zijn er drie keer zoveel als in de bieb in Mierlo.

Volledig scherm Stemmen op het station in Eindhoven © ed

8.30 uur

In de bieb in Mierlo hebben in het eerste halfuur 13 mensen gestemd. De drukte begint ietsje later, volgens de heren van het stemlokaal: "Vlak voor of vlak nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Dan wordt het altijd druk."

Volledig scherm Stembureau in Geldrop-Mierlo © ed

Marjoke en Bartel Carrière hebben beiden net gestemd (iets voor half 9) in Mierlo. Ze zijn er vroeg bij. "Bartel is vanavond pas heel laat thuis, maar we wilden per se stemmen. Dan moet je dus vroeg op. Het is ook leuk om samen te stemmen", aldus Marjoke.

Marjoke en Bartel Carrière hebben beiden op GroenLinks gestemd. "Nee, dat was niet afgesproken", lacht Marjoke. Voor Bartel is die keuze logisch. "We moeten van aardgas in ons huis af. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog nieuwe huizen worden gebouwd met een gasaansluiting."

Volledig scherm Marjoke en Bartel Carrière © ed

Toos (73) is een echte Mierlose. "Maar van die lijst ken ik niemand. Ik heb wel gestemd hoor, PvdA." Waar moet in Mierlo aandacht voor komen? "Senioren. Ik woon zelf in een seniorenappartement, maar je wilt niet weten hoe ver ik met de kliko moet sjouwen."

Volledig scherm Stembureau in Mierlo © ed

7.30 uur

Het stembureau op de redactie van het ED is geopend. De eerste stemmers waren al binnen.

Volledig scherm Om half 8 waren de eerste stemmers bij het stembureau op de redactie van het ED. © ed

De eerste stemmers konden in de nacht van dinsdag op woensdag al om een minuut na middernacht terecht in de Cacaofabriek in Helmond. Tot twee uur kon in het mobiele stembureau gestemd worden.

Volledig scherm Direct na middernacht is het eerste stembureau in Helmond in de Cacaofabriek geopend © FotoMeulenhof

7.00 uur

Volledig scherm Lange rijen op het station Eindhoven. © Bert Jansen

Om de opkomst te bevorderen zijn er ook een aantal bijzondere stemlocaties: de kamer van burgemeester Jorritsma in Eindhoven, in de businessclub van Helmond Sport, in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en op de redactie van het ED.

Volledig scherm Stemmen op de redactie van het ED © ed

De meeste stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Behalve op de gemeenteraad kunnen mensen ook voor of tegen het referendum over de sleepwet stemmen.