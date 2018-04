Liveblog: Kampioenen!!! Binnenstad Eindhoven ontploft

FOTO'S + VIDEO'S 'Kampioenen!' Zo viert Eindhoven de landstitel van PSV

19:37 EINDHOVEN - Wat een feest zondag in Eindhoven. Op een bomvol Stratumseind en uiteraard in het Philips Stadion wordt het kampioenschap zondagmiddag groots gevierd. En ook in kroegen en huiskamers in de stad was het feest. Een overzicht: zo viert Eindhoven het 24ste landskampioenschap van PSV.