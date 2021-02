‘Livestream over Eindhovens nachtleven terecht stilgelegd’

Livestream over nachtleven stilgelegd: ‘anders zou politie voor de deur staan’

9 januari EINDHOVEN - Om aandacht te vragen voor het Eindhovense nachtleven wilde studenteninitiatief Save The Night 24 uur lang een livestream uitzenden vanuit Lab-1 in Eindhoven, maar een dreigend telefoontje gooide roet in het eten.