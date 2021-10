Liz haar eigen poppetje wordt een speeltje bij de Happy Meal: ‘Zelfs mijn moedervlek zit er op!’

DUTCH DESIGN WEEK Op je bek durven gaan, lege dozen en oude meuk

19 oktober Een stelletje koekenbakkers zijn we. En dat is nog netjes uitgedrukt. Want door ons toedoen stijgt de zeespiegel, sterven dier- en plantensoorten uit en verandert het klimaat onmiskenbaar. Wat moeten we doen? Om onszelf (en ons gezicht) te redden? Veranderen, ja, zeker, tuurlijk. Maar hoe?