Lockdown Brigade pakt serieus probleem onder studenten aan: Wie wint het sneeuwkanon, massagestoel of buitenbioscoop?

EINDHOVEN - Een grappige aanpak voor een serieus probleem. Zo kun je de Lockdown Brigade wel noemen. Door het thuis- en binnen zitten raken veel studenten depressief en ongemotiveerd. Alle dagen lijken op elkaar en er is weinig reden om uit bed te komen. Om ze uit de sleur te halen worden zij in challenges uitgedaagd naar buiten te gaan en op tijd op te staan.

‘Zoek de letters van je naam in vormen die je buiten tegenkomt’, zegt acteur, brigadier en coach Steye van Dam in een filmpje dat naar de deelnemers van de Globetrotter-challenge wordt gestuurd. Doel is studenten achter hun laptop weg te halen en in plaats daarvan dagelijks een wandeling te maken. Als de opdracht volbracht is sturen ze de foto’s via Whatsapp terug naar de Lockdown Brigade. Zo verzamelen ze punten.

Zingend tandenpoetsen

De tweede challenge is voor de Early Birds. Deze deelnemers moeten weer een normaal dag- en nachtritme krijgen door toch op tijd op te staan, ook al hebben ze maar één online college ergens in de middag. ,,‘s Ochtends vroeg krijgen ze een opdracht om bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen een liedje te zingen of meedoen aan een eighties workshop op Youtube. Deze moeten ze voor een bepaalde tijd uitvoeren en terugsturen. Dit om te controleren of ze wel echt op tijd zijn opgestaan. De scores worden door de Lockdown Brigade online bijgehouden, maar ook op het grote scorebord bij de Silly Walks tunnel tussen de TU en het centrum”, licht ontwerpster Manon van Hoekel van de brigade toe.

What If Lab van de Dutch Design Foundation kreeg eind vorig jaar opdracht van de gemeente Eindhoven na te denken over hoe studenten in coronatijd voldoende houvast, perspectief en alternatieven te bieden, zodat zij gemotiveerd blijven zich aan de maatregelen te blijven houden. Hieruit ontstond de Lockdown Brigade, die van 12 tot 26 februari als pilot draait in Eindhoven.

Project opschalen

Veertig studenten van TU/e, SintLucas, Design Academy en Summa Collges doen mee aan de challenges en vinden het nu al een succes. Van Hoekel: ,,We kiezen vooral voor de grappige aanpak, daar krijgen studenten energie van. En het werkt, merken we. Het is de bedoeling dat het project opgeschaald wordt en dat meer studenten in andere steden meedoen aan zelfbedachte challenges. Wij bieden de organisaties een toolbox met werkwijze.”

De studenten moeten nog even volhouden. Dan wordt bekendgemaakt wie de opblaasbare buitenbioscoop, de massagestoel tijdens college, een sneeuwkanon op balkon of een schoonmaker voor de studentenkamer wint.