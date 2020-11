Lockdown heeft ook leuke kanten: Eindhoven wacht kleine babyboom

Zwangere vrouwen met Covid-19 vertonen mogelijk geen symptomen

2 september Zwangere vrouwen die besmet zijn met het coronavirus vertonen in eerste instantie wellicht geen symptomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift the British Medical Journal. Daarnaast zouden vrouwen wél een grotere kans hebben om op de intensive care te belanden tijdens hun zwangerschap, vergeleken met niet-zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd.