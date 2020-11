Lockdown heeft ook positieve kanten, Eindhoven wacht kleine babyboom

Drie miljoen naar Porsches en pri­vé-jets is wel degelijk oplichting, vindt OM: celstraf geëist tegen 'wonderbe­leg­ger’

17:54 DEN BOSCH - Zelf durfde Robert van den B., alias de Wonderbelegger, niet naar het gerechtshof te komen. Alle kans dat hij dat, als lopende schietschijf, niet zou overleven. Het Openbaar Ministerie had hem graag in bescherming genomen, al was het maar met een nieuwe strafeis van vier jaar cel wegens grootschalige oplichting. De rechtbank sprak hem daarvan eerder vrij.