Lockdown zet leven van ondernemers op pauze: ‘Toen Rutte sprak over aanscherpen, belden mensen me weer af’

Startende onderne­mers blijven verstoken van coronas­teun: “we zijn woedend”

13 december EINDHOVEN - ,,Met deze cafés had ik het spaarpotje voor mijn oude dag willen opbouwen” vertelt Hans Snoeijen. Maar in plaats daarvan werden ze een last van duizenden euro's per maand. Samen met tientallen horecaondernemers in Eindhoven komt hij toch niet in aanmerking voor overheidssteun.