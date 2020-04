Loeren op overnames in crisistijd; Signify verwacht nog wel even last te hebben van coronacrisis

Gerbrands wil bij PSV snel de tering naar de nering zetten: ‘Anderhalve meter? Dan sta je in Geldrop’

9:06 ,,We zijn de ontkenningsfase allang voorbij”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV over de bestuurders van de club. Het is alarmfase 1 in het Philips Stadion, zo erkent hij. De directie levert onmiddellijk twintig procent van het salaris in, zolang er zonder publiek wordt gespeeld. ,,We moeten bij onszelf beginnen.”